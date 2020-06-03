بنتائج مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ، حفظهما الله ، دشنت المملكة مرحلة بالغة الأهمية لإعمار اليمن مسجلة ريادتها بتقديم نصف مليار دولار، في إطار جهودها الإغاثية والإنسانية وبرامجها التنموية والتي بلغت 17 مليار دولار، تأكيدا لموقفها الثابت في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وقد عكست مشاركة واستجابة الأمم المتحدة ، و126 دولة وجهة ومنظمات دولية في المؤتمر، التقدير الكبير للمملكة ودورها وسعيها الدائم من أجل استقرار اليمن ومساعدته على تجاوز الأوضاع المأساوية التي سببتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومخططه التدميري في المنطقة.

لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي للمانحين رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا ، وذلك لسد الاحتياجات الانسانية هناك، بالتوازي مع دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ، وجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وهذا الموقف المشرّف ليس بغريب على مملكة الخير والإنسانية ، التي لا تألو جهداً في تقديم كل العون للأزمات الإنسانية في أنحاء واسعة من العالم ، والأولوية الكبيرة لاستقرار وتنمية اليمن الشقيق.