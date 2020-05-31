تجهيز الحرم النبوي والمنطقة المركزية لاستقبال المصلين

المدينة المنورة – محمد قاسم

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة تنظيم الشوارع العامة والمجاورة للحرم النبوي الشريف لاستقبال المصلين تنفيذاً لقرار السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، وذلك ابتداء من اليوم وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد عملت على تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

من جهة أخرى تم تعقيم وتجهيز مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه، لاستقبال المصلين اعتباراً من بعد اليوم الأحد، بعد غيابهم لنحو شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الجائحة.