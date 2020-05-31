“التحالف” يسهم بحفظ أمن واستقرار المنطقة

البلاد – رضا سلامة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة دورا بارزا في حفظ الأمن والاستقرار باليمن والمنطقة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده بجميع جبهات القتال للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال الفريق بن عزيز، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينا أن العدو الوحيد لليمن واليمنيين هو ميلشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، داعيا إلى توحيد الصفوف لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

من جهة ثانية، كشفت إدارة “فيسبوك” حقيقة دعم الناشطة السياسية توكل كرمان، للجماعات الإرهابية وعدم قناعتها بحرية الرأي والتعبير، ودورها التخريبي في اليمن والمنطقة.

وقالت هيئة المرأة العربية إن شركة “فيسبوك” طلبت من الهيئة، عددا من التوضيحات حول أنشطة كرمان التي يمكن أن تتعارض وتعيينها في عضوية مجلس حكماء موقع موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وذلك بعد تلقيها رسالة الأمين العام للهيئة بهذا الشأن.

وأضافت الهيئة، أمس، أنها قدمت لإدارة فيسبوك ملفا موثقا يتضمن جميع ممارسات توكل كرمان التي تتنافى والأسس المعتمدة في مضامين الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم، من مبدأ الشفافية ونشر قيم الحوار الحُر والتسامح والخصوصية والتعايش، بينما كل ما تقوم به هذه المرأة من دعمها للعنف ونشر البغضاء والكراهية بين الشعوب وانتمائها إلى عضوية منظمة مصنفة إرهابية تسعى إلى تقويض استقرار المجتمعات العربية والسلم الأهلي.