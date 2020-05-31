“الإسكان” تتيح خدمة “حجز موعد” عبر تطبيق “سكني” لمراجعة الفروع

الرياض : واس

أعلنت وزارة الإسكان عن اتاحة استقبال المواطنين والمراجعين في كافة فروعها ومكاتبها باستثناء مكتب مكة المكرمة، وذلك من خلال خدمة “حجز موعد” عبر تطبيق “سكني”، وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين للعمل بمعدل 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة أثناء التواجد داخل الفروع من تباعد بما لا يقل عن مترين ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات.

وتستقبل الوزارة المواطنين والمراجعين بحجز موعد مُسبق للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج سكني التابع للوزارة في مكاتب خدمة مستفيدي” سكني” والفروع – ما عدا مكة المكرمة- ويمكن حجز الموعد عن طريق خيار “راسلنا” عبر تطبيق وموقع “سكني” على الرابط (https://sakani.housing.sa/contact)، مع الاستمرار في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة بهدف زيادة نسب تملّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، واستمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن الوزارة وفروعها تم تجهيزها وتعقيمها بالكامل لاستئناف عمل الموظفين واستقبال المواطنين بمواعيد مُسبقة من خلال موقع “سكني”، كما يستقبل مركز “سكني” الشامل الزوار والمستفيدين في الرياض ابتداءً من يوم الأحد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً من السبت حتى الخميس، مُشدّداً على اتخاذ كافة أساليب الحماية الصحية واتباع التعليمات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لافتاً إلى استمرارية العمل في تنفيذ المشاريع السكنية التابعة لسكني وأعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي السكنية بالشراكة مع المقاولين والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

وأشار إلى استمرار “سكني” في تقديم خياراته المتنوعة للأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات متعددة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، ضمن 77 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 134 ألف وحدة حول المملكة بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال تتوزّع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة من فلل وشقق وتاون هاوس مع المرافق والخدمات.

ولفت النظر إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090) بالإضافة إلى المنصات الرقمية، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.