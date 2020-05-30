وزير الصحة: سنعبر أزمة كورونا بسلام

البلاد : متابعات

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة اليوم السبت فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشار في لقاء مع “العربية” إلى أن قدرة المملكة في مكافحة كورونا كبيرة جداً الآن، وأن تخفيف الإجراءات مرهونة بوعي المواطنيين للتعامل مع الفيروس مؤكداً “سنعبر أزمة كورونا بسلام.. ومن يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء”.

وأكد الربيعة أن أكثر من 70% من حالات الإصابة المعلنة تعافت ونسبة الوفيات في المملكة هي الأقل بين دول مجموعة العشرين، منوهاً إلى وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن لأن إصابات الأطفال عادة بسيطة والغالبية العظمى منهم بدون أعراض.

وأضاف “أحزنني ما رأيت من بعض المناظر التي تعد تصرفات محدودة، ومن الممكن أن نعود للإجراءات الاحترازية الشديدة، إذا تجاوزت الإصابات القدرة الاستيعابية للقطاع الطبي”