كومباني يرفض دعوة جوارديولا للعودة إلى مانشستر سيتي.. ما القصة؟

يقول تقرير صادر عن يومية “تليجراف” البريطانية إن كومباني (34 عامًا) تلقى دعوة من بيب جوارديولا ليكون الرجل الثاني في قائمة جهازه الفني، بيد أنه قوبل بالرفض.

ويبحث المدرب الإسباني عن مساعد له بعد انتقال مايكل أرتيتا لتدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، إذ يشغر منصب مساعد المدرب منذ ذلك الحين.

وعلل كومباني رفضه بأن وقته في الملاعب لا يزال ممتدًا، ويرغب في اللعب والمشاركة مع ناديه أندرلخت البلجيكي أطول فترة ممكنة ومساعدته على تجاوز الأزمة الحالية.

إذ عوقب النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لمنحه كومباني وظيفة المدرب من دون الحصول على رخصة من “يويفا” كما يقبع ثامنًا في لائحة ترتيب الدوري.

أندرلخت هو النادي الذي تكوّن كومباني بين جدرانه في فترة صباه وبزغ نجمه في اروقته، لينتقل منه إلى هامبورج الألماني عام 2006 ليقضي معه موسمين.

في صيف 2008 ومع انتقال ملكية مانشستر سيتي إلى الأماراتيين، عمدت الإدارة الجديدة إلى التوقيع مع أفضل اللاعبين حول العالم، وكان كومباني واحدًا منهم.

لعب فينسنت كومباني مع السكاي بلوز 11 موسمًا وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، فضلًا عن فوزه بعديد الكئوس المحلية التي وصلت إلى الرقم 8.

على المستوى الدولي حمل اللاعب لواء منتخبه في 89 مباراة بدأها عام 2004 عندما فاز بجائزة أفضل لاعب بلجيكي، وشارك في نسختين للمونديال 2014 و2018 مُحرزًا في الإجمال 4 أهداف.

تاريخيًا فلم يسبق لأي لاعب لدى مانشستر سيتي أن فاز بهذا الكم من الألقاب إضافة إلى الاستمرارية أكثر من كومباني، فهو في نظر المحللين بإنجلترا الرقم 1 في تاريخ النادي.

يرتبط اللاعب بعقد مع أندرلخت إلى غاية صيف 2022 وعلى ما يبدو فإنه يريد تقديم المزيد من العطاء رفقة النادي الذي منحه فرصة الظهور والتألق في عالم كرة القدم.

