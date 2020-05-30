كومباني يرفض دعوة جوارديولا للعودة إلى مانشستر سيتي.. ما القصة؟

يبدو أن القائد التاريخي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فينسنت كومباني، لم يحن وقته بعد لتعليق حذائه والاتجاه إلى عالم التدريب بعدما رفض عرضًا من مدربه السابق بيب جوارديولا.

Man City legend Vincent Kompany rejects Etihad return as Pep Guardiola's No.2https://t.co/7GC6uSJvyx pic.twitter.com/wCJQZPgprf — Mirror Football (@MirrorFootball) May 30, 2020

يقول تقرير صادر عن يومية “تليجراف” البريطانية إن كومباني (34 عامًا) تلقى دعوة من بيب جوارديولا ليكون الرجل الثاني في قائمة جهازه الفني، بيد أنه قوبل بالرفض.

ويبحث المدرب الإسباني عن مساعد له بعد انتقال مايكل أرتيتا لتدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، إذ يشغر منصب مساعد المدرب منذ ذلك الحين.

وعلل كومباني رفضه بأن وقته في الملاعب لا يزال ممتدًا، ويرغب في اللعب والمشاركة مع ناديه أندرلخت البلجيكي أطول فترة ممكنة ومساعدته على تجاوز الأزمة الحالية.

إذ عوقب النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لمنحه كومباني وظيفة المدرب من دون الحصول على رخصة من “يويفا” كما يقبع ثامنًا في لائحة ترتيب الدوري.

أندرلخت هو النادي الذي تكوّن كومباني بين جدرانه في فترة صباه وبزغ نجمه في اروقته، لينتقل منه إلى هامبورج الألماني عام 2006 ليقضي معه موسمين.

في صيف 2008 ومع انتقال ملكية مانشستر سيتي إلى الأماراتيين، عمدت الإدارة الجديدة إلى التوقيع مع أفضل اللاعبين حول العالم، وكان كومباني واحدًا منهم.

لعب فينسنت كومباني مع السكاي بلوز 11 موسمًا وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، فضلًا عن فوزه بعديد الكئوس المحلية التي وصلت إلى الرقم 8.

على المستوى الدولي حمل اللاعب لواء منتخبه في 89 مباراة بدأها عام 2004 عندما فاز بجائزة أفضل لاعب بلجيكي، وشارك في نسختين للمونديال 2014 و2018 مُحرزًا في الإجمال 4 أهداف.

تاريخيًا فلم يسبق لأي لاعب لدى مانشستر سيتي أن فاز بهذا الكم من الألقاب إضافة إلى الاستمرارية أكثر من كومباني، فهو في نظر المحللين بإنجلترا الرقم 1 في تاريخ النادي.

يرتبط اللاعب بعقد مع أندرلخت إلى غاية صيف 2022 وعلى ما يبدو فإنه يريد تقديم المزيد من العطاء رفقة النادي الذي منحه فرصة الظهور والتألق في عالم كرة القدم.

A special goal from a special guy. He’s the captain and a leader. Vincent Company, the player who will lift the #EPL_tittle on Sunday. 👏🏽#Back2Back🏆🏆loading______ pic.twitter.com/44xeTFoN7s — BreakerMan Barimah Boboo-Nhomasia (@BenKobie) May 6, 2019

I am a Liverpool fan, but this cracker of a goal from Vincent Company might just confirm Manchester City as the EPL champion. It's sad.

What a season. 94 points with one game to go, yet 2nd. Insane! Liverpool, we move… #YNWA pic.twitter.com/0UBIW7mpSX — PhilipLine (@thepshegz) May 7, 2019

إحدى تلك اللقطات التي لربما تكون الأفضل في مسيرة كومباني هي هدفه التاريخي أمام ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2018-2019 الذي حسمه سيتي بفارق نقطة عن ليفربول.

آنذاك كانت النتيجة تشير إلى التعادل صفر لصفر وقبل النهاية بعشر دقائق كان ليستر مستميتًا في الدفاع، والتعادل يعني أن ليفربول سيتوّج بالدوري لا محالة.

هنا ظهر فينسنت وسدد كرة صاروخية في شباك بيتر شمايكل، وللعجب فإنها أول مرة منذ 2016 يقوم كومباني بالتسديد على الإطلاق في البريميرليج.

منح هدف كومباني مانشستر سيتي لقب الدوري بشق الأنفس، وكانت مسك الختام لنهاية مشواره مع النادي لينتقل بعد ذلك إلى أندرلخت لينهي معه مسيرته كما بدأها معه أيضًا.