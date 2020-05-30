المدينة المنورة – محمد قاسم

مع العودة الجزئية للأنشطة والحركة في المدينة المنورة شهدت الشوارع صباح امس لليوم التالي على التوالي ازدحاما في الاسواق التجارية ومناطق التنزه خاصة ممرات المشاة منذ الصباح الباكر فيما لازال الحذر سيد الموقف حيث تواجدت فرق الصحة في كل مكان بهدف التوعية على اتخاذ الاحترازات وفحص المارة في مداخل الاسواق.



” البلاد ” رصدت خلال جولاتها في احياء المدينة المنورة عودة العمالة السائبة الى التجمعات في الشوارع الحيوية والميادين العامة بحثا عن عمل كما جرت العادة من قبل فيما انطلق الاطفال معبرين عن فرحتهم في مناطق التنزه بصحبة ذويهم وجلهم مشغول بهاجس الوباء متحصنين بالكمامات والقفازات.

هواة الدراجات النارية تجمعوا لممارسة هوايتهم منذ الصباح الباكر تحت دعوات الحذر والالتزام من المارة.



من ناحية أخرى بدأت امانة منطقة المدينة المنورة في جولات رقابية على المحلات والأسواق التجارية وأسواق التجزئة ومحلات بيع المواد الغذائية والمتاجر والمستودعات، لتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن خطط الأمانة المهمة خصوصاً مع بدء إجراءات العودة للحياة الطبيعية في المملكة.



وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء والعاملين عند المداخل قبل الدخول وعزل من ترتفع حرارته وإحالته إلى الجهات المعنية، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، وتطهير المنتجات بعد شرائها، فيما جرى منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضة لخطر العدوى إلى المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق احترازات التسليم مثل تفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وصناديق المحاسبة.



كما شملت وضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير بالمتاجر وشرح آلية تطبيقها من خلال الألوان ووضوح الخطوط المكتوبة، ولوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وتجهيز غرف للعزل، ولوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات, فيما جرى التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير سجل خاص للعاملين بالمنشأة مدون به قياس درجات الحرارة لكل عامل يومياً وضرورة وجود مسافة آمنة (٢متر) بين العاملين قبل دخولهم ومباشرة العمل داخل المنشأة وتنظيم الدخول والخروج للزوار، والتأكد من التزام العاملين بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات والزي الموحد أثناء العمل، إضافة إلى الإجراءات الوقائية للمواد الغذائية والتي تضمنت تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين وتغطية البضائع المكشوفة وتنظيف وحدات التبريد وحاويات النقل.



فيما أُلزمت المتاجر والمستودعات بالحفاظ على مساقة التباعد الجسدي واستخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان وجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد وتحديد عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، وتطبيق إجراءات التعقيم في المنشأة وتطهير المرافق وجميع الأسطح وتطهير عربات وسلال التسوق وتوفير مطهر لليدين عند مداخل المحلات التجارية، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون باستخدامها، وتعطيل كل ما يعمل باللمس من شاشات وحاويات النفايات، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمس في مواقف السيارات، وتطهير الأرضيات والحرص على نظافتها التأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمنشأة.