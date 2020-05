رسميًا: تحديد موعد استئناف ونهاية موسم الدوري الإسباني

ونص البيان أن منافسات الليجا ستُستكمل بلقاء إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس الموافق 11 يونيو على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبالتنسيق مع رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم، نوهت الهيئة الأعلى للرياضة برئاسة إيرين لوزانو بأن الجولات الإحدى عشرة المتبقية تم الاتفاق بالفعل على جدولتها.

بعد ديربي الأندلس، ستشرع بقية مباريات الجولة الـ27 بالشكل المعتاد يومي السبت والأحد 13 و14 يونيو خلف الأبواب المغلقة، على أن يكون أقصى موعد لإنهاء المسابقة 19 يوليو.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية في الفترة الأخيرة بموعد استئناف منافسات الليجا، بينما تمنى رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس استكمال المسابقة في الحادي عشر من يونيو.

وهو ما تحقق بالفعل بعد التوافق الثلاثي بين الرابطة والاتحاد المحلي والهيئة الأعلى للرياضة، لكن تظل مشكلة جدولة ما تبقّى من جولات هي العقبة الوحيدة حتى الآن.

وذكر تقرير من يومية “ماركا” إن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس قد وضع الخلافات الناشبة مع رئيس الرابطة خافيير تيباس جنبًا، وسيعمل على استكمال المسابقة بشتى الطرق.

ودبّت خلافات بين أقوى سطلتين لكرة القدم الإسبانية بشكل مستمر في الفترات الأخيرة حول تأكيد السطوة والقرار بشأن عقود البث وتحديد القوانين وغيرها من البنود.

Breaking: La Liga will restart on June 11, Spain's National Sports Council has confirmed. pic.twitter.com/5bOVBV5DjZ

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2020