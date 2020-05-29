الرياضة

قرار رسمي حول استئناف الدوري الإسباني..

رسميًا: تحديد موعد استئناف ونهاية موسم الدوري الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time7 / شوال / 1441 هـ      29 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الدوري الإسباني

تُستكمل منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي يوم 11 من شهر يونيو القادم بحسب ما نشرته الهيئة الأعلى للرياضة في البلاد اليوم الجمعة.

ونص البيان أن منافسات الليجا ستُستكمل بلقاء إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس الموافق 11 يونيو على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبالتنسيق مع رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم، نوهت الهيئة الأعلى للرياضة برئاسة إيرين لوزانو بأن الجولات الإحدى عشرة المتبقية تم الاتفاق بالفعل على جدولتها.

بعد ديربي الأندلس، ستشرع بقية مباريات الجولة الـ27 بالشكل المعتاد يومي السبت والأحد 13 و14 يونيو خلف الأبواب المغلقة، على أن يكون أقصى موعد لإنهاء المسابقة 19 يوليو.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية في الفترة الأخيرة بموعد استئناف منافسات الليجا، بينما تمنى رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس استكمال المسابقة في الحادي عشر من يونيو.

وهو ما تحقق بالفعل بعد التوافق الثلاثي بين الرابطة والاتحاد المحلي والهيئة الأعلى للرياضة، لكن تظل مشكلة جدولة ما تبقّى من جولات هي العقبة الوحيدة حتى الآن.

وذكر تقرير من يومية “ماركا” إن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس قد وضع الخلافات الناشبة مع رئيس الرابطة خافيير تيباس جنبًا، وسيعمل على استكمال المسابقة بشتى الطرق.

ودبّت خلافات بين أقوى سطلتين لكرة القدم الإسبانية بشكل مستمر في الفترات الأخيرة حول تأكيد السطوة والقرار بشأن عقود البث وتحديد القوانين وغيرها من البنود.

محمد ابو الوفا

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