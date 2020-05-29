الدولية

توجيه تهمة القتل لضابط الشرطة المشتبه به في قتل جورج فلويد

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1441 هـ      29 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قال مايك فريمان، المحامي العام لمقاطعة هينيبين اليوم الجمعة ، إنه تم توجيه تهمتى القتل العمد من الدرجة الثالثة وتهمة القتل الخطأ لرجل الشرطة فى مدينة مينيابوليس وذلك فى الواقعة التى توفى فيها جورج فلويد وهو أمريكى من أصل أفريقى .

و أوقف الشرطي المتهم في مقتل جورج في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال جون هارينغتون من دائرة الأمن المدني في ولاية مينيسوتا إن “الشرطي الضالع في مقتل فلويد، تم التعريف عنه على أنه ديريك شوفن وقد وضع قيد الحجز” من قبل الشرطة الجنائية.

صحيفة البلاد

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