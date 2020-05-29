توجيه تهمة القتل لضابط الشرطة المشتبه به في قتل جورج فلويد

البلاد : وكالات

قال مايك فريمان، المحامي العام لمقاطعة هينيبين اليوم الجمعة ، إنه تم توجيه تهمتى القتل العمد من الدرجة الثالثة وتهمة القتل الخطأ لرجل الشرطة فى مدينة مينيابوليس وذلك فى الواقعة التى توفى فيها جورج فلويد وهو أمريكى من أصل أفريقى .

و أوقف الشرطي المتهم في مقتل جورج في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال جون هارينغتون من دائرة الأمن المدني في ولاية مينيسوتا إن “الشرطي الضالع في مقتل فلويد، تم التعريف عنه على أنه ديريك شوفن وقد وضع قيد الحجز” من قبل الشرطة الجنائية.