أكبر 100 دخل رياضي في العالم: روجير فيدرير ينهي احتكار رونالدو وميسي

بات السويسري روجير فيدرير أول لاعب كرة مضرب في التاريخ يتصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلًا في العالم بحسب آخر تصنيف لمجلة “فوربس” الأمريكية المختصة في الشأن الاقتصادي.

Roger Federer takes the top spot for the first time, with $106 million of pre-tax earnings pic.twitter.com/5rzcMwyEJO — Forbes (@Forbes) May 29, 2020

ونال فيدرير (38 عامًا) ما مجموعه 106.3 مليون دولار أمريكي في العام المالي الحالي، ليتفوق على أباطرة القائمة المعتادين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ومنذ أن انطلق تصنيف فوربس لأعلى 100 رياضي دخلًا في العالم عام 1990، لم يتمكن لاعب كرة مضرب من اعتلاء القائمة رغم محاولات فيدرير عديد المرات.

وتحتسب المداخيل وفق المجلة الأمريكية من كل الجوانب المادية للرياضي، كالرواتب الثابتة والمكافآت المتغيرة وحقوق الملكية ورسوم الرعاية وغيرها من البنود.

جاء تصنيف العام المالي (من يونيو 2019 إلى يونيو 2020) من 10 رياضات فقط، و 21 دولة عبر العالم، بينما كان التمثيل النسائي ضعيفًا برياضيتين اثنتين.

كما هو موضح بالرسم أدناه، فإن نصيب لاعبي كرة السلة كان الأكبر بـ 35 لاعبًا، ثم كرة القدم (31). التمثيل الأقل كان لرياضتي البيسبول والكريكيت بلاعب واحد لكل منهما.

وحقق 100 رياضي ورياضية عبر العالم في العالم المالي الحالي نحو 3.6 مليار دولار كمداخيل، وهو رقم أقل من نظيره العام الماضي بمقدار 9%.

وقال كورت باندنهاوزن كبير محرري فوربس: “تسبب تفشي فيروس كورونا في تقليص رواتب لاعبي كرة القدم كرونالدو وميسي، ما مهد الطريق أمام روجير فيدرير ليصبح في الصدارة”.

احتل مهاجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، المرتبة الثانية بواقع 105 مليون دولار بعد أن ساهم في دعم ناديه عبر تقليص الراتب السنوي المتفق عليه.

وبطبيعة الحال جاء غريمه من برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في المرتبة الثالثة حاصدًا مداخيل بقيمة 104 مليون دولار، وهو متصدر لائحة العام الماضي.

في المركز الرابع والخامس حل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيما دا سيلفا، ثم أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس على التوالي بواقع 95 و88 مليون دولار.

على مستوى السيدات حلّت لاعبة التنس والمراهقة اليابانية نايومي أوساكا في المرتبة 29 والأمريكية سيرينا ويليامز في المرتبة 33 وهما الوحيدتان من الإناث.

أوساكا التي لم تبلغ عامها الثاني والعشرين بعد، غدت صاحبة أعلى أجر لرياضية في التاريخ بعد أن جمعت 37.4 مليون دولار عن العام المالي الحالي.