”سالك” تقتنص 29.9 % من شركة أرز هندية

الرياض – البلاد

استكمالا لمشاريعها الاستثمارية ، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 29.91% من شركة “دعوات للأغذية المحدودة” التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند، والرائدة في إنتاج أرز بسمتي، وذلك تماشيا مع استراتيجية سالك في الاستثمار في الأرز بهدف تعزيز سلسلة إمداداته وجعلها أكثر قوة.

وتعد شركة دعوات للأغذية المحدودة واحدة من أذرع التصنيع والتوريد لشركة “ال تي” للأغذية وتضم أحد مرافق التصنيع الخمسة التي تمتلكها مجموعة ال تي في الهند وتساهم حاليًا في حوالي 22 ٪ من إجمالي إنتاج المجموعة. و تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية، كما شهدت نموًا في الإيرادات بأكثر من 20 ٪ على مدى الخمس سنوات الماضية.

وتعمل شركة ال تي للأغذية -منذ 80 عامًا في أكثر من 80 دولة- على إنتاج أجود أنواع الأرز، بإيرادات مجمعة بلغت حوالي 550 مليون دولار أميركي في العام 2019. وتمتلك من خلال علاماتها التجارية الأبرز “دعوات” و “رويال” مكانة رائدة في الهند والولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 29٪ و45 ٪ على التوالي ولديهما حصة سوقية قوية في دول أخرى أيضًا.

الأمن الغذائي

وتستهدف استراتيجية شركة (سالك) 12 سلعة أساسية مصنفة في ثلاث قطاعات: سلاسل الإمداد، الإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني من خلال الشراكات في 21 بلدا تم اختيارها لهذا الهدف. ولتحقيق ذلك، قامت الشركة بعمليات استحواذ وشراكات استراتيجية مهمة في عدد من هذه البلدان.

وبالنسبة لسلاسل الامداد، عقدت سالك شراكة مع شركة بونجي، لتأسيس شركة جي 3 القابضة، والمتخصصة في مجال الحبوب في كندا. تتعامل الشركة مع ما يزيد عن 5 مليون طن سنويًا من الحبوب والبذور الزيتية. وانتهت مؤخرًا من بناء محطة الحبوب في فانكوفر، مما سيجعلها ضمن أفضل 3 شركات مناولة للحبوب في كندا.

وفي مجال الإنتاج الزراعي، تُدير سالك في أوكرانيا أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تنتج أكثر من مليون طن من القمح والشعير والذرة وفول الصويا ، كما توسعت سالك أيضًا في نصف الكرة الجنوبي من خلال الاستحواذ على أصول أسترالية وتشغيل 211 ألف هكتار من الأراضي، و40 ألفًا من أغنام ميرينو وإنتاج 300 ألف طن من الحبوب، خاصة القمح والشعير.

كذلك، استحوذت سالك على 13.7٪ من شركة هامينبيرد للتكنولوجيا والتي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على بيانات مدخلات المحاصيل الزراعية وتقديم تحليلات مساعدة للمزارعين.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، استحوذت سالك على 25 ٪ من شركة منيرفا للأغذية، وهي شركة برازيلية تعد واحدة من أكبر الشركات في إنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية وثالث أكبر مصدر للحوم في البرازيل، وتنتج أكثر من مليون طن من اللحوم.