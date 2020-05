الكشف عن موعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

وتوقفت البطولة قبل 9 جولات على النهاية في منتصف مارس الماضي إثر تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا وعموم بريطانيا.

من المقرر أن تُستكمل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو القادم باللقائين المؤجلين لاكتمال نصاب الجولة التاسعة والعشرين.

إذ يستضيف أرسنال مانشستر سيتي ويحل شيفيلد يونايتد ضيفًا على أستون فيلا، قبل أن تعود مباريات الجولة الثلاثين يوم السبت 20 يونيو بالشكل الاعتيادي.

ويسير مشروع إعادة البدء الذي وضعته الحكومة البريطانية بشكل منتظم، إذ بدأت الفرق أمس الأربعاء في التدرب بالالتحامات الجسدية المعتادة.

ويأمل المسئولون في إنهاء البطولة بأسرع وقت ممكن لئلا تتعارض النسخة الحالية مع النسخة اللاحقة من المسابقة، وهو ما قد يُكبّد خسائر فادحة.

