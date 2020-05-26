كلوب يطلب ضم نجم الجزائر

جدة- البلاد

يسعى المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، إلى تدعيم خط دفاعه بلاعب جديد، في ظل عدم استقرار مستوى الإنكليزي الشاب جو غوميز، والإصابات التي تلاحق الكاميروني جويل ماتيب، مما جعل العملاق الهولندي فريجيل فان دايك، الاسم الثابت الوحيد في محور دفاع تشكيلة المدرب الألماني. ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، فإن النجم الجزائري عيسى ماندي، يعد من الأسماء التي بات يستهدفها نادي ليفربول، هذا إلى جانب نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يعد كذلك منافساً على ضمه.

وأكدت صحيفة “آس”، أن إدارة “الريدز” تريد استغلال قرب نهاية عقد اللاعب مع ناديه ريال بيتيس، من أجل ضمه بقيمة مالية مناسبة، بعدما وصلت مفاوضات تجديد العقد الذي ينتهي صيف العام المقبل إلى طريق مسدود، خاصة في النقطة التي تخص راتب اللاعب.

وكان ماندي (28 عاماً) قد انضم لبيتيس صيف عام 2016 مقابل 4.5 ملايين يورو، قادماً من ريمس الفرنسي، الذي تألق فيه وكان أصغر قائد في تاريخ النادي.

وساهم ماندي بشكل كبير في فوز منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا العام الماضي بمصر، حيث شكل ثنائيا رائعا مع زميله جمال بلعمري.