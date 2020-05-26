المراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة مكة المكرمة تعايد مستفيديها ومنسوبيها

جدة – صالح سالم

‎أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة سجن بريمان مساء الأحد حفل معايدة للمستفيدين والعاملين بالمراكز التأهيلية التخصصية “ثقة واشراقة”، بحضور أكثر من 150 مستفيد وعدد من الضباط المسؤولين، وذلك بإستخدام وسائل تقنية الاتصال المرئي الحديثة، تماشياً مع تعليمات الاجراءات الوقائية والاحترازية لجائحة كورونا.

‎وأوضح مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي في كلمة اثنى فيها على الأعمال التي تقوم بها إدارة سجن بريمان من عمل مميز لكادرها الإداري والفني المتفاني في هذه المراكز التأهيلية التخصصية، التي أخرجت العديد من المستفيدين بعد أن زرعت فيهم بذور الإصلاح وسعت في تأهيلهم بالشكل المطلوب وفق المنهج العلمي الحديث ليعودوا أفراداً مؤثرين بشكل إيجابي في مجتمعهم وتحقيق الاستقرار لذويهم بعدم العودة لبيئة السجن مرةً اخرى.

‎وقال مدير إدارة البرامج التأهيلة التخصصية بمنطقة مكة المكرمة المقدم دكتور محمد بن فايز القرني في كلمةٍ وجهها للمستفيدين أنهم نواة هذه البرامج وسبب اقامتها استصلاحاً وتأهيلاً لهم، وأننا نعد أسرة واحده، نتعاون على الخير دائماً وسنستمر باللقاءات عبر هذه المنصات لنمضي في هدف رئيسي ورسالة عميقة لنكون افراداً صالحين ونافعين لهذا الوطن المعطاء.

‎كما اوضح القرني أن هناك دراسة حديثة لمخرجات هذه البرامج أوضحت أن نسبة العود للجريمة صفر ولله الحمد والمنة وهذا دليل على تحقيق الاهداف الذي أنشئت من أجله.

‎وشهد حفل المعايدة حضور أكثر من 150 مستفيد من المتواجدين بها حالياً بالإضافة إلى عدد ممن أطلق سراحهم سابقا من نفس البرامج وانتقلوا الى الرعاية اللاحقة.

‎وشارك عدد من المستفيدين في حديث نابع من القلب قدموا فيه خالص الشكر والتقدير لكل من أسس في هذه البرامج وأنهم من خلالها عرفوا الطريق الصحيح، وكيفية التمسك فيه بكل ايجابية وقوة وعزيمة واصرار للمضي قدما فيه.