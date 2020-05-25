ولي العهد: نحن مقبلون على خير دائمًا بهمة رجال المملكة عسكريين ومدنيين

وقال :” فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو – أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين – ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة”.