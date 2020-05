وفاة لاعب روما السابق بأزمة قلبية

وتوفى لاعب الوسط الكاميروني عن عمر ناهز 21 عامًا من دون المعاناة من أي أمراض مزمنة في نبأ حل كالفاجعة على عالم كرة القدم.

وقال روما في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت: “نشعر بالحزن الدفين لعلمنا بوفاة لاعب فريق الشباب السابق جوزيف بواسي”.

لم تكن مسيرة جوزيف بواسي جيدة كلاعب كرة قدم وفشل في تقمص ألوان الفريق الأول لروما واقتصرت مشاركاته على فئة الشباب.

وظل عامين من 2018 إلى 2020 بدون نادٍ إلى أن استقر به المطاف في فبراير الماضي مع نادي يونيفيرسيتاتيا بالدرجة الثانية البلجيكي.

هاجر جوزيف إلى إيطاليا بشكل غير شرعي عام 2015 بحسب تقرير من “إنديبيندينت” الإنجليزية ونال إعجاب المدرب السابق لروما لوشيانو سباليتي ليضمة إلى فريق الشباب.

لاعب روما السابق وتشيلسي الحالي، أنطونيو روديجير، قال عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي “أخبار مروعة، تعازيّ لأسرته، ارقد في سلام أخي”.

فيما كتب نادي إشبيلية الإسباني متضامنًا: “أخبار مفجعة، قلوبنا مع أسرة اللاعب والجميع في روما، ارقد في سلام يا جوزيف”.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.

The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 25, 2020