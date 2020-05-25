لقاح صيني يثبت فعاليته ضد مرض”كوفيد ـ19″

ينتظر أنّ يتم إجراء مزيد من التجارب لمعرفة توفّر حماية فعّالة ضد”كورونا”.

البلاد : وكالات

أعلن باحثون في شركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية، أنّ لقاحًا جرّب على البشر لأوّل مرةٍ، أثبت أنّه آمن وأدى إلى استجابةٍ مناعيةٍ سريعة لدى متلقيه.

وأثبتت تجربة لقاح صيني ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا اللقاح إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، أنه آمن ومحتمل وقادر على توليد رد فعل مناعي ضد فيروس SARS-COV-2 في البشر، وفقًا لدراسة نشرتها إلكترونيًا مجلة “لانسيت” الطبية بحسب ما ذكرت وكالة العربية نت.

وأشارت إلى أنّ التجرية أجريت على”108″ شخصًا بالغين، وأظهرت نتائج واعدة بعد”28″ يومًا، وأكّدت أنّه سيجري تقييم النتائج النهائية خلال”6″ أشهر.