رابطة الدوري الإسباني تكشف عن الموعد المتوقع لاستئناف المسابقة

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” خافيير تيباس، عن الموعد المحتمل لاستئناف المسابقة.

وقال تيباس في تصريحات إلى قناة “موفيستار” المحلية إنه وبالاتفاق مع الجهات المعنية في البلاد، توصل إلى قرار استئناف الدوري الإسباني.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدوره أعلن منذ يومين عن منح الحكومة الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني ورابطة الدوري للتنسيق تمهيدًا لعودة الحياة الكروية إلى نصابها الطبيعي.

وسيكون بمقدور الفرق العودة إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الإثنين في مجموعة لا تزيد عن ١٤ لاعبًا.

وأضاف تيباس إنه يأمل أن تُستكمل مباريات الدوري بلقاء إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم ١١ يونيو، والمنتظر عقده على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

لم يتم تحديد موعد رسمي بعد لعودة المنافسات، لكن المؤشرات تصب في صالح الاستكمال يوم ١١ من شهر يونيو القادم.

يحتل برشلونة صدارة اللائحة برصيد ٥٨ نقطة، بينما يبتعد ريال مدريد بفارق نقطتين فقط في الوصافة (٥٦) في منافسة قوية على لقب لاليجا هذا الموسم.