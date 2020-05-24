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الشثري والسديس يشاركان في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1441 هـ      24 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

شارك معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم بتطييب الحجر الأسود، والملتزم، وشارك معهما أيضاً فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دومًا بأفخر أنواع الطيب.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص في الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

صحيفة البلاد

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