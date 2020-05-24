البلديات : ضبط أكثر من 25 ألف مخالفة خلال رمضان

البلاد : متابعات

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تطهير أكثر من ٣٠٠ ألف موقعا، كما ضبطت أكثر من ٢٥ ألف مخالفة خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن البلديات كثفت وتيرة أعمالها في شتى أنحاء المملكة، لتوفير بيئة آمنة للمواطن والمقيم خلال شهر رمضان.

#فيديو | بأكثر من ٣٠٠ ألف موقع تم تطهيره وضبط أكثر من ٢٥ ألف مخالفة خلال شهر رمضان.. كثفت #البلديات وتيرة أعمالها في شتى أنحاء المملكة، لتوفير بيئة آمنة للمواطن والمقيم خلال شهر رمضان#غذاؤكم_أمانة#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/zcB06gFexr — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) May 23, 2020