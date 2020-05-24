المحليات

البلديات : ضبط أكثر من 25 ألف مخالفة خلال رمضان

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1441 هـ      24 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تطهير أكثر من ٣٠٠ ألف موقعا، كما ضبطت أكثر من ٢٥ ألف مخالفة خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن البلديات كثفت وتيرة أعمالها في شتى أنحاء المملكة، لتوفير بيئة آمنة للمواطن والمقيم خلال شهر رمضان.

صحيفة البلاد

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