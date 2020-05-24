إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة لرجال الأمن والصحة

مكة المكرمة : عادل بابكير

بتوجيه أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل‬⁩ ‏وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫بدر بن سلطان‬⁩ ، وزعت إمارة المنطقة اليوم أكثر من 30 ألف هدية معايدة من سموهما لرجال الأمن والصحة في كافة محافظات المنطقة تقديراً لأعمالهم الجليلة في مواجهة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ المستجد وقضائهم أيام العيد بعيداً عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم النبيلة.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة وسمو نائبه التي تم توزيعها في أول أيام #عيد_الفطر رسالة تقدير وعرفان من سموهما لرجال الأمن والكادر الصحي نظير ما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى