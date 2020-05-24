إمارة مكة توزع 30 ألف هدية معايدة لرجال الأمن والصحة

مكة المكرمة : عادل بابكير
بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، وزعت إمارة المنطقة اليوم أكثر من 30 ألف هدية معايدة من سموهما لرجال الأمن والصحة في كافة محافظات المنطقة تقديراً لأعمالهم الجليلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وقضائهم أيام العيد بعيداً عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم النبيلة.
وتحمل هدية أمير منطقة مكة وسمو نائبه التي تم توزيعها في أول أيام #عيد_الفطر رسالة تقدير وعرفان من سموهما لرجال الأمن والكادر الصحي نظير ما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى