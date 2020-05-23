وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

البلاد : متابعات

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات.

وقال سموه: “إن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يسجلون فصلاً تاريخياً جديداً في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المواطنين والمقيمين سجلوا أيضاً التزاماً بالتعليمات ونصراً كبيراً في معركة “الوعي” التي تخوضها البشرية أمام تفشي الجائحة.

وقدم سموه جزيل الشكر إلى كل العاملين في جميع القطاعات التي لا زالت تواجه جائحة كورونا بالعمل الدؤوب والتفاني، من ممارسين صحيين ورجال أمن وموظفين حكوميين وموظفي القطاع الخاص، قائلاً “أنتم محل فخر السعوديين واعتزازهم وتضحياتكم سيخلدها التاريخ، شكراً لكم وإليكم يا أبطال”.

وأكد سموه أنه برغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفاظاً على صحة المواطنين، إلا أن فرحة العيد عامرة في كل الظروف والأحوال، وأنها تشكل ملمحاً ثقافياً عريقاً ضارباً في أعماق الأرض، مؤكداً أهمية التراث غير المادي، وعمل وزارة الثقافة في توثيقه وتسجيله عبر خطة طموحة.