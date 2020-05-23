خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين

البلاد : متابعات

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد السديس أن هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.