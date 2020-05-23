2442 إصابة جديدة بكورونا في المملكة .. وتعافي 60 % من حالات الإصابة

البلاد : متابعات

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (السبت)، تسجيل 2442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى 70161 حالة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات #كورونا ، إنه تم تسجيل عدد 15 وفياة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 379 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2233 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 41236 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28546 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 339 حالة حرجة .

وأبان أن 35% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 65% لغير سعوديين، و 21 % منها لإناث، و 79 % ما بين الذكور، فيما سُجلت 10 % أطفال من الحالات بين الأطفال، و 4 % لكبار السن، و 86 % لبالغين.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: