بث خطبتي العيد من الحرمين بعدة لغات عبر منصة “منارة”

البلاد : متابعات

أعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهي (الانجليزية، والفرنسية، والأوردية، والمالاوي، والفارسية). وتهدف منصة (منارة الحرمين) لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين.

وذلك بشراكة فاعلة وتعاون مثمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

يذكر أنه قد تم بثت الدروس من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة. ولمتابعة الخطبة وترجمتها يرجى زيارة الرابط التالي‏https://manaratalharamain.gov.sa/sp/10813440.