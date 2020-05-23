أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

جيزان : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه بهذه المناسبة : ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا.

كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.