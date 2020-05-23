أمير منطقة الباحة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

الباحة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة، وعلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار, وأن ينصر جنودنا البواسل على الثغور إنه ولي ذلك والقادر عليه.