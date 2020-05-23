أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال سموه ” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، كما أسأل المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في سبيل الحفاظ على بلادنا والإنسان في ظل هذه الجائحة في موازين أعمالكم، وأن يمدكم بالعون والتأييد لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويمد في عمركم على طاعته، وكل عام وأنتم بخير”.