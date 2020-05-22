مواطنون لـ”البلاد “: عيدنا في منازلنا من أجل صحة الجميع

جدة – مهند قحطان

تصوير – خالد مرضاح

تشهد اسواق مدينة جدة هذه الايام ازدحاما كثيفا خصوصا قبل منع التجول الكلي مع إطلالة عيد الفطر المبارك حيث اتجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين الى الاسواق والمراكز التجارية والصيدليات ومحلات العطارة لشراء مستلزمات العيد من ملابس وعطور وغيرها من الحوائج والاخرى.

” البلاد ” التقت بعدد من المواطنين والباعة في المحلات والذين اكدوا أن فترة العيد ستكون فترة للراحة وعدم الخروج من المنزل ومقاطعة التجمعات العائلية حفاظا على صحة الجميع

في البداية اكد احد العاملين في الاسواق التموينية أن السلع المطلوبة تتمثل في الدواجن واللحوم والتبغ وان هذه المنتجات الثلاثة هي الاكثر طلبا واكثر استهلاكا ومن ثم تأتي الخضروات والفاكهة والبيض والالبان والاجبان والحليب ومن ثم الخبز لكن بشكل مضاعف هذه المرة حيث من كان يشتري العيش بريالين اصبح الان ياخذ بـ ٥ ريالات.



أدوية وعقاقير

وقال أحد الصيادلة أن اكثر المستلزمات الصيدلانية التي يشتريها الزبائن تتمثل في عبوات فيتامين والبنادول وخافض الحرارة مشيرا إلى أن كافة الادوية والعقاقير متوفرة كما ان هناك اقبالا كبيرا لشراء المعقمات والكمامات والقفازات ومستلزمات الاطفال مثل الحليب والحفائض.

تمر العجوة

من جهته اوضح احمد اليامي المسؤول عن احد محلات العطارة أن الزبائن يقبلون على شراء البخور والقهوة العربية والتمر وحشوات المعمول وغيرها من المستلزمات مثل المكسرات والاعشاب، لكن الاكثر طلبا خلال هذه الايام هي القهوة العربية وتمر العجوة،

وفي نفس السياق قال المواطن مشعل الحلواني ، ان اهم السلع التي قمت بتخزينها تتمثل في المعلبات مثل الفول والتونة والحمص والمرتديلا والفطر والبازيلاء والفاصوليا وغيرها من المعلبات بالاضافة الى اللحوم والدواجن.



وختم مشعل حديثه بقوله : بالنسبة لمستلزمات العيد هذه السنة فقد تم شراء الملابس والحلويات والكعك عبر التطبيقات الإلكترونية والحمد لله .

لعب الأطفال

المواطن سلطان غلاب أوضح بقوله كنت اشتري ” السلع الضرورية كل اسبوع ولكن لان عطلة العيد والمنع الكلي على الابواب فقد بادرت واشتريت الكثير من عبوات الاجبان والبيض والدواجن والمعلبات بالاضافة الى الطحين والذي يعد من اهم المنتجات التي يجب على المواطنين شراءه وايضا مستلزمات الاطفال مثل الالعاب والحلويات حتى يفرحون بالعيد.

واشار سلطان ان مسلزمات العيد هذه السنة مختلفة حيث لم تقم عائلتي بالشراء هذا العام الا بشكل قليل حيث اشترينا طقم ملابس لكل واحد من افراد الاسرة وايضا عطرا واحدا

وختم غلاب حديثه اود ان اقول ان خروجنا من بيوتنا هوا الخطر الاكبر لذا يجب علينا اخذ الحيطة والحذر بعدم الخروج وعدم الذهاب للمجمعات التجارية وكذلك الحذر من التجمعات العائلية حفظا على صحة وسلامة الجميع.