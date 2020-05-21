حقيقة رحيل ماركو مارين إلى نادٍ بوسني

تداولت وسائل إعلام سعودية خبرًا يفيد باقتراب رحيل صانع ألعاب الأهلي، ماركو مارين إلى نادٍ بوسني بنهاية الموسم الحالي.

ووفق ما نُقل عن يومية “سربسكا” الصربية، فإن مارين (31 عامًا) والمنضم إلى الراقي الشتاء الماضي، أنهى الاتفاق مع أحد الأندية البوسنية.

لكن اللاعب الصربي المرتبط بعقد مع الأهلي حتى صيف 2022، سيظل ضمن صفوف الفريق ولن ينتقل بحسب صحيفة “سبورتكلب”.

وقالت الصحيفة إن ماركو مارين بجانب عمله كلاعب محترف مع الأهلي، سيعمل أيضًا كشّافًا للمواهب مع نادي رودار البوسني.

ونوهت بأن لاعب تشيلسي السابق سيستغل علاقاته الطيبة وشهرته في البوسنة، من أجل إحداث نقلة نوعية على فئات الشباب في البلاد.

ويعتبر مارين أحد أشهر اللاعبين البوسنيين، بيد أنه مثّل المنتخب الألماني، ويُنظر إليه كقدوة في البوسنة من قبل الأجيال الناشيئة.

وحاز مارين على لقب كأس الدوري الأوروبي مع تشيلسي عام 2013 كما دافع عن ألوان ألمانيا في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.