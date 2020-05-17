تسجيل 2736 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الأحد)، تسجيل 2736 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 54752 حالة ، مبينا أن إجمالي الفحوص المخبرية بلغ 586405 فحص .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 312 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2056 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 25722 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28718 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 202 حالة حرجة .

وأبان أن 40 % من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 60 % لغير سعوديين، و 22 % منها لإناث، و 78 % ما بين الذكور، فيما سُجلت 9 % أطفال من الحالات بين الأطفال، و 4 % لكبار السن، و 87 % لبالغين.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن المملكة تعتبر من الدول المتميزة في تقديم الفحوص المخبرية ، قائلا أنه “إضافة إلى ذلك أن الفحوص المخبرية قبل شهر حوالي 5000 إلى 6000 فحص يوميًا، واليوم يتضاعف 3 مرات، والمخطط له مضاعفته”.

وأضاف متحدث #وزارة_الصحة أن التقصي يساهم في معرفة البؤر، والوصول إلى السلوكيات التي أدت إلى الانتشار، ومن خلاله يمكن كسر حلقات انتشار الفيروس، ولازلنا نذكركم بنتائج التقصي بأن هناك رصد وجود تجمعات ساهمت في وجود حالات إضافية.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: