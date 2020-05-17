ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 1.47 مليون

واشنطن : وكالات

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 1.7 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 1.47 مليون حتى الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

وكانت الزيادة الوطنية في الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية وهي 1.6 بالمئة، على مدار الأسبوع الماضي، حسب وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الأحد.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 232ر348، وهي زيادة 0.7 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس، فيما سجلت ولاية مينيسوتا زيادة 5.1 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع حالات الإصابة بها إلى 14969.

وشهدت نيويورك أيضا أعلى عدد من حالات الوفاة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي 171 حالة وفاة.