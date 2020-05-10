أخبار سريعة

برنامج لإدارة الأزمات بعسير

أبها – سهام العناني

بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم إمارة المنطقة مساء اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان “إدارة الأزمات والكوارث”، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، وذلك على مدار ثلاثة أيام.ويشارك في البرنامج قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة ويهدف إلى تنمية مهارات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث قبل وفي أثناء وقوعها بكفاءة وفاعلية.

تشكيل لجان لمشاريع الحرمين

مكة المكرمة- البلاد

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين. وأكد السديس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال المشروعات كافة المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما.

ملتقى للتعليم بالجوف

سكاكا- البلاد

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم الذي ينطلق اليوم عبر القاعة الافتراضية للملتقى، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية أوراق العمل المطروحة في الملتقى والتي تهتم بالتركيز على تحسين نواتج التعلم وجودة الأداء التعليمي والسعي لتطوير أدوات المعلم.

رقم موحد للدعم الغذائي بالشرقية

الدمام- البلاد

كشف المشرف العام على مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير العفيصان عن إطلاق المركز الرقم الموحد(920025008) لاستقبال طلبات الدعم الغذائي للمواطنين والمقيمين المتضررين اقتصادياً من أزمة فيروس كورونا.

رفع جاهزية الهلال الأحمر بالطائف

الطائف- البلاد

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف خلال شهر أبريل الماضي 6879 بلاغاً، نقل منها للمستشفيات 2430 حالة، فيما تم معالجة 2235 حالة بالموقع.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف شادي العتيبي أن الهيئة رفعت من جاهزيتها في هذه الفترة عبر تفعيل منصات التوعية عن بعد لموظفيها والمتطوعين التابعين لها والعمل على الرفع من مستوى الوعي لديهم بكيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا.