تسجيل 1595 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل إصابة 1595 جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 30251 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 200 حالة وفاة.

وأضاف أنه تم تسجيل 955 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 5431 حالة، لافتاً إلى أن هناك 24620 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 143 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح أن 24% كانت نسبة انتشار فيروس #كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات ، مشيراً إلى أن ن بين الحالات الجديدة المصابة 14% حالات سجلت فيما بين الإناث، و86% حالات سجلت فيما بين الذكور ، ولفت إلى أن 6% حالات سجلت في أطفال، و 92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وقال متحدث #الصحة أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، بعضهم أيام وآخرين أسابيع، والبعض أكثر من ذلك أو أقل. مضيفاً ” اليوم الحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل”.

وكشف الدكتور البعد العالي عن بدء مرحلة مهمة من مراحل الفحص الموسع، وهي من يقومون بالتقييم الذاتي وتكون أوضاعهم الصحية مطمئنة، وقال “سيأتيهم فرصة لدعوتهم للحصول على الفحص المخبري، وهي دعوة اختيارية، بإمكانك الحضور أو تقديم الدعوة لشخص آخر”.

من جهته كشف مدير عام الاتصال المؤسسي في #هيئة_الهلال_الأحمر عن أن إجمالي المكالمات الواردة في شهر أبريل بلغ 1400 مليون، وإجمالي البلاغات 130 ألف بلاغ إسعافي، فيما وصل إجمالي الحالات المنقولة 54 ألف حالة، وبلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.

الحالات الجديدة بـ #كورونا في المملكة حسب المدن: