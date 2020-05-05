«التحالف»: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا بعمران وصعدة

البلاد : واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق (05 مايو 2020م ) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق ، و سقط الصاروخ الاول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران) وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعده).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني باطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين العقيد المالكي ان هذه الاعمال العدائية والاطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمرار لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لمبادرة وقف اطلاق النار وخفض التصعيد والتي اعلن التحالف عنها وبدأت في (09 ابريل 2020م) ، حيث بلغ مجموع الانتهاكات اكثر من (2400) اختراق ، باستخدام كافة انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .