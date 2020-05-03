البرازيل تقفز بـ«الزانة».. وروسيا تتخطى «المألوف»

عواصم – وكالات

تخطت روسيا المألوف بالنسبة لسكانها، فبينما كانت تسجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية إصابات تتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف في اليوم، تفاجأوا أمس (السبت)، بأكثر من 10 آلاف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدخل الرعب في النفوس، وجعل السلطات الصحية تضاعف جهودها من أجل السيطرة على الفيروس الجامح.

وأودى “كوفيد 19” أمس بحياة 57 روسيا ليرفع إجمالي الوفيات إلى 1222 حالة، وفقا لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا، مبينة أن الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية تخضع للإغلاق منذ أواخر مارس.

ولم يكن حال البرازيل أفضل من روسيا، وربما أسوأ، بعد أن قفزة بـ”الزانة” إلى حاجز الـ92 ألف إصابة مع توقعات من رئيسها بمزيد من الإصابات في ظل تردي الأوضاع الصحية في بلاده، ما تسبب في وفاة ما يزيد عن 6 آلاف شخص، بينما يمضي الوضع في الهند للأسوأ أيضا بعد أن أعلنت السلطات أمس ارتفاع اجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 1218 شخصا فيما زاد عدد الإصابات به إلى 37336 حالة، وذلك عقب تسجيل 71 حالة وفاة، و2293 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما دفع السلطات لتمديد الإغلاق الكامل للمرة الثالثة منذ بدء تفشي الفيروس المستجد.



وأوربيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم حسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” أمس. وبعدد الإصابات الذي يبلغ 1.506.853 مليون، والوفيات 140.260 ألف باتت أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء “كوفيد 19”.

بالمقابل، سجلت الصين رقما إيجابيا جديدا أمس، بواقع إصابة واحدة في اليوم بينما لم تسجل أي حالة وفاة، وفقا للجنة الوطنية للصحة، فيما سجلت اليابان 339 إصابة جديدة، و41 حالة وفاة، وسنغافورة 447 إصابة، وماليزيا 105 إصابات، والمكسيك 1515 إصابة، و113 وفاة، والكويت 101 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1703 حالة، وعمان 36 إصابة جديدة، والسودان 91 إصابة، وخمس وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 533 حالة، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم 23.1 مليون دولار أمريكي مساعدة إضافية للسودان في إطار جهوده لمكافحة جائحة الكورونا.