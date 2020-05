حمد الله لن يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى.. ما القصة؟

View this post on Instagram

سلام عليكم ورحمة الله حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله ، لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل. تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها و تذكرت قبل أقل من سنة كنت مصاب إصابة بليغة جدا التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين أن يقول لي أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي … نعم قالها هكذا ( لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك ) لاكن تلك الكلمات لم تحبطني و لم تجعلني أستسلم ابدا من كلامه … بالعكس تماما أخذت تلك الكلمات و وضعتها أمامي كتحفيز لي و كتحدي لي من أجل الوصول لما أريد و من أجل أن أبين للطبيب أنك مخطئ و أنت لا تعرف عزيمتي و إرادتي ، ولا أخفيكم كان تحدي صعب جدا جدا جدا ولله الحمد قد وفقني الله أن فرت بالتحدي و فزت بالكثير و الكثير من الإنجازات و واضعا كلام الطبيب من الماضي و ساعيا إلى المستقبل مع تحديات أخرى … و أنا حكيت لكم هذه القصة القصيرة من قصصي الكثيرة في عالم كرة القدم من أجل أن تكون لكم حافز على أنك تقاتل من اجل حلمك كيف ما كان، ولا تجعل أي أحد يُحبط عزيمتك و إرادتك فلن يستطيع أي احد فعل ذلك دمتم بخير و جعلنا الله من أهل الجنة ❤️