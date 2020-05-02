حمد الله لن يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى.. ما القصة؟

نشر الدولي المغربي ومحترف النصر، عبد الرزاق حمد الله، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة “انستجرام” لتتويج العالمي بلقب الدوري الموسم الماضي.

أنهى عبد الرزاق حمد الله الموسم الذي وُصِفَ بالأغلى في تاريخ المملكة، هدّافًا له، برصيد 34 هدفًا وهو رقم قياسي غير مسبوق.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا شارك تلك الصورة مع جمهور النصر ليذكرهم بنصيحة طبيبة التي كادت تقضي على مسيرته الكروية.

فقبل عام من الآن تعرض حمد الله إلى إصابة وأخبره طبيبه أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا.

على حد وصف اللاعب “لم تحبطه الكلمات ولم تجعله يستسلم، ووضعها أمامه كحافز وتحدي ليبين أن الطبيب مُخطيء”.

يقول اللاعب إنه “يسعى إلى تحديات جديدة في المسقبل، داعيًا الجماهير إلى القتال من أجل أحلامهم ولا يذعنوا للمحبطين”.