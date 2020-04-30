سعداء بعودة النبض جزئيا إلى شرايين التجارة

جدة ـ ياسر بن يوسف

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

تصوير: خالد بن مرضاخ

في الطريق إلى عدد من المولات التجارية بعد انطلاق العمل بها جزئيا اعتبارا من يوم أمس كانت سمفونية من الأسئلة تنطلق في الذاكرة حول الترتيبات التي جرت في هذه المولات وآليات تطبيق الـ13 عشر شرطا التي اعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لافتتاح المولات ومراكز التسوق ، فضلا عن مشاعر رواد هذه الاسواق بعد الافتتاح الجزئي للمولات وآلية تطبيقهم للتباعد واستخدام الكمامات والمعقمات لحماية انفسهم وقد كشفت الجولة التنظيم السليم وادراك الوعي من كافة شرائح المجتمع السعودي في المحافظة علي الاجراءات الاحترازية وبعد المسافة المخصصة بين كل متسوق.



في البداية تحدث لنا المستشار والخبير في المراكز التجارية محمد علوي موضحا ان الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة وكافة الجهات المعنية في المحافظة على الانسان في المقام الاول من فايرس كورونا وما زالت تحافظ على جهودها لهي ثمرة تعاون وتكاتف الجهات المهنية وان قرار فتح المولات التجارية بشكل تدريجي والذي انطلق أمس جاء بعد دراسة واستشارات بين الجميع وهي مناسبة جيدة للمواطنين ورجال الاعمال بأن يكونوا علي مستوى المسؤولية وان يعملوا على كافة الاشتراطات الاحترازية للازمة وذلك ضمن الاجراءات الوقاية التي اتخذتها الدولة والشروط الصحية التي وضعتها وزارتا الصحة والبلدية.

وتوقع العلوي بأن الجميع سوف يكون متعاونا في هذه الاجراءات والعودة تدريجيا إلى نبض الحياة الطبيعية باذن الله وخصوصا بأن شهر رمضان المبارك في الفترة الصباحية تكون محددة من الساعة التاسعة صباحا الي الخامسة عصرا اغلبهم يكون في اعمالهم ولا اعتقد ان يشهد ازدحاما كبيرا من المتسوقين علي المولات التجارية ايضا ان المستوقين سوف يكون علي وعي كافية في المحافظة علي صحتهم وعدم التواج في الاماكن المزدحمة ولبس الكمامات والقفازات بشكل جيد ويمكن ان يقضوا حاجاتهم من الاماكن المفتوحة وان يسهل للجميع ونتمي من كافة اصحاب المراكز التجارية اخذ كافة اجراءتهم الاحترازية الكافة لتتحقق الاهداف التدريجية التي وضعتها الدولة من هذا الافتتاح وأسأل الله تعالى ان يبعد عنها هذه الجامحة ويجعل بلدنا في امان.



تنظيم دقيق

ومن جانبها قالت المتسوقة حياة عبدالرحمن بأن ما شاهدته من اجراءات احترازية يدعو الى الفخر من قبل رجال الاعمال واصحاب المولات في جدة حيث الاجراءات الاحترازية والعناية والمحافظة على النظافة بشكل جيد كما يوجد اماكن مخصصة لارتداء الفقازات والكمامات ومتابعة قياس حرارة المتسوقين والتنظيم على اعلى مستوياته.

واضافت انني كمواطنة افخر بما شاهدته من تعاون كبير بين اصحاب المولات والمتسوقين وادراكهم للوعي الكبير للمحافظة عل الصحة العامة.



خطوة مبشرة

ونفس السيناريو انطبق كذلك في المولات التجارية في المدينة المنورة حيث قالت المرشدة السياحية عبير نجار رأيت وشاهدت عظمة مملكتنا ودولتنا الحبيبة وجهودها الجبارة في الحفاظ على المواطنين وكل مقيم على ارض الوطن المعطاء واليوم المولات التجارية تطبق الاجراءات الاحترازية وتعود الى العمل جزئيا وان هذه الخطوة مبشرة بعودة الحياة الى طبيعتها بعد هذه الجائحة العالمية.



مواجهة الفيروس

وقال ختمة الحساوي إن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية مؤشر على جودة التدابير والخطوات التي اتخذتها المملكة وعلى نجاح تعامل القيادة الرشيدة -حفظها الله- مع جائحة كورونا منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة، ويأتي تحديد فترة أسبوعين لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، ليؤكد بأن مواجهة فيروس كورونا لا تزال قائمة وهي تستدعي متابعة التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة، كما يأتي استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها ليظهر حرص الدولة على تحييد أي نشاط يمكن أن يكون طريقاً للتأثير على جهود مكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره.

وقال ايمن بكر ينبغي علينا كمواطنين ومقيمين التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وذلك للمحافظة على سلامتنا.