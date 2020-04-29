151 خرقا حوثيا خرقا حوثيا لهدنة إطلاق النار في 48 ساعة

عدن – البلاد

ترفض المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، إيقاف العبث بهدنة إطلاق النار، مواصلة الخروقات التي وصلت إلى 151 خرقا خلال الـ48 ساعة الماضية، وفقا لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما تترصد المليشيات المدنيين وتودي بحياتهم عبر الألغام التي تزرعها في الطرق بمختلف المدن.

وقال التحالف في بيان له ، أمس (الثلاثاء)، إن خروقات الميليشيات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مبينا أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مؤكدا استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وفي سياق الممارسات الإجرامية للميليشيات الحوثية، حذرت تقارير من أن الميليشيات تتفنن في زرع الألغام والعبوات الناسفة وتمويهها لجعلها غير مرئية، مما يسهل اصطياد المدنيين وقتلهم في مناطق المواجهات المحتدمة.

وأكدت التقارير أن الحوثيين لم يتركوا برا ولا بحرا وصلوا إليه إلا ونثروا فيه الألغام والمتفجرات متعددة الأشكال والأحجام، راصدة الكثير من الحالات التي سقطت ضحية ألغام مليشيا الحوثي، والكوارث الإنسانية التي أوقعت آلاف الأسر فيها. وأشارت إلى الكارثة التي حلت بأسرة أحد الصيادين بفعل ألغام الحوثي، مستعرضة مأساة أسرة صياد يدعى “وهيب” خرج للبحر واعدا أبناءه الخمسة وزوجته بعودة سريعة ورزق وفير، لكنه عاد جثة بعد أن قذفت به الأمواج إثر انفجار قاربه لغم بحري زرعه الحوثيون.

ولفتت التقارير إلى أن ميليشيات الحوثي حوّلت بعض المناطق الزراعية إلى أماكن لتخزين الأسلحة، أو التسلل بين الأشجار لعمل الكمائن، وتعمّدت نشر الألغام والمتفجرات في الطرقات وبين المزارع بأشكال مختلفة، فبعضها على شكل جذوع نخل، وأخرى على شكل صخرة، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من المزارعين والمسافرين، وتعرض آخرين لإعاقات مستدامة.

وضمن حملات الجبايات والإتاوات التي حولت حياة اليمنيين جحيما، فرضت الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين إتاوات جديدة على تجار السلع المستعملة (الحراج) أبرزها “حراج الصافية” ومحال وأسواق تجارية عدة في العاصمة صنعاء، في مسعى منها لاستغلال شهر رمضان وتحويله من مناسبة دينية إلى وسيلة جديدة لتضخيم ثرواتها وإفقار فئات وشرائح المجتمع اليمني.

ورافق حملات السطو والابتزاز الحوثية تلك اختطاف العشرات من المواطنين وملاك المحال التجارية في مناطق وشوارع متفرقة من صنعاء العاصمة واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب رفضهم الرضوخ لمطالب الميليشيا الانقلابية.

إلى ذلك، انقلب السحر على الساحر، وتبدلت علاقة الميليشيات وقناة الجزيرة الداعم الأول للإرهاب الحوثي، إذ أكد مراسل القناة في اليمن سمير النمري أن الميليشيات اعتقلت عدد من أفراد أسرته في محافظة المحويت.

وقال النمري في تغريدة له إن الميليشيات اعتقلت 5 من عائلته بينهم 4 أطفال دون تهمة، منذ 8 أيام في محافظة المحويت. ولفت إلى أن الأطفال يقبعون الآن في سجن المرواح بمديرية الخبت بمحافظة ‎المحويت غربي ‎اليمن.