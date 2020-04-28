طرح مسودة «نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح مسودة “نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار” عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.