كندا تحذر من الدواء «المثير للجدل»

أوتاوا – وكالات

حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد-19 أو علاجه، مبينة أن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب.

ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب، في وقت جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19. وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 “للأعراض الجانبية غير المستحسنة” للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين. وأعلنت الوكالة أنه منذ ظهور الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في 80 % من الحالات المعلنة، لتضم صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا. وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن “الدراسات الأخيرة سجّلت مشكلات في نبضات القلب خطيرة وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين، خصوصا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين”.