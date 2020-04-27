خالد بن سلمان: أمن الشعب اليمني في أعلى أولوياتنا

البلاد : متابعات

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الإثنين، أن أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات المملكة العربية السعودية، مؤكدا حرص المملكة وعملها الدائم على تحقيق ذلك.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، “أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق”.

كما أوضح أن “التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض”.

وتابع “تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى”.

وقال أيضاً “من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه”.

من جهته أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن المملكة تريد لليمن تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني.

وأضاف أنه بترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة، أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق.