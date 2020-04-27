الإطاحة بعصابة سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري بالرياض

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص ( أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحين (مسدس وبندقية) ، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.