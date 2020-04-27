الأخيره

الإطاحة بعصابة سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري بالرياض

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1441 هـ      27 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص ( أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحين (مسدس وبندقية) ، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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