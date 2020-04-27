إيران تبحث عن وساطة لرفع العقوبات الأمريكية

البلاد – رضا سلامة

بعد مكابرتها سابقا بأن العقوبات الأمريكية لن تؤثر عليها، أنهك التعب إيران أخيرا وبدأت تبحث عن وساطة تخلصها من القبضة الأمريكية المحكمة التي شلت اقتصادها، إذ كشفت رسالة موجهة من أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، للصين بطلب المساعدة ليس فقط في مكافحة فيروس كورونا، بل في رفع العقوبات الأمريكية أيضا.

وأعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، طلبهم من الحزب الشيوعي الصيني إرسال بعض الأدوية الجديدة المضادة لكورونا إلى إيران، داعيا وزير الصحة إلى وضع المساعدات التي تلقاها من الصين بما في ذلك عقار كورونا “قيد مراجعة الخبراء” وإخطار مجلس التشخيص بالنتيجة.

وكان رضائي وجه رسالة في وقت سابق إلى وزير الإدارة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، سونغ تاو، يطلب منه المساعدة في مكافحة الوباء، وكذلك العمل على تعليق العقوبات الأمريكية، فما كان من الوزير الصيني، بحسب ما أكدت شبكة “إيران إنترناشيونال” إلا أن رد قائلاً “إن بكين تحاول التبرع إلى مجلس التشخيص بكمية من دواء Chloroquine Phosphate وأقنعة N-95 والأقنعة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة”، ما يعد صدمة للملالي الطامعين في كسب ود الصين لرفع العقوبات عنهم.

وفي سياق آخر، فضح قائد القوة الأمريكية الفضائية جون دبليو رايموند، قوة الملالي العسكرية الكاذبة عندما فجّر مفاجأة كبيرة تتعلق بالقمر الصناعي العسكري الذي أطلقته طهران قبل أيام، حيث أكد أن القمر لا يمتلك أي تكنولوجيا ولا يشكل أي خطورة، وذلك بسبب الكاميرا المركبة على الصاروخ فهي من نوع ويب عادي جدًا وتم تركيبها بالمقلوب.

وأضاف قائد القوة الأمريكية الفضائية أن قيادة القضاء تستمر في تعقب الأهداف التي حملها الصاروخ الإيراني، مشيرًا إلى قول إيران إن لديها قدرات تصويرية مخالف للحقيقة، لأنه “في الواقع الكاميرا المركبة هي كاميرا ويب ومن غير المحتمل أن توفر أي معلومات استخباراتية”.