أول تعليق من رونالدينيو منذ دخوله السجن

رونالدينيو يتحدث عن تجربة السجن في باراجواي..

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو للمرة الأولى إلى وسائل الإعلام منذ دخوله السجن في دولة بارجواي إثر اتهامه بتزوير أوراق السفر خاصته.

Ronaldinho gives his first interview since release from prison. https://t.co/x9vKd2Vbt0 — AS English @ 🏡 (@English_AS) April 27, 2020

ووصف اللاعب الحائز على الكرة الذهبية عام 2005 تجربته في السجون البارجوانية، بالقاسية والصعبة.

وزُج برونالدينيو وشقيقه أسيس موريرا في السجن أوائل مارس الماضي بتهمة تزوير أوراق السفر، وهي التهمة التي أنكرها كليهما.

رونالدينيو وموريرا كانا في طريقهما إلى بارجواي من أجل أنشطة ترويجية واقتصادية، قبل أن تلقى السلطات القبض عليهما.

وبعد قرابة شهر في السجن، تم وضعهما في الإقامة الجبرية بأحد الفنادق الشهيرة بعد دفع كفالة تعدت مليون ونصف دولار.

“إنها ضربة موجعة لنا، لم نكن نتخيل أبدًا أن نوضع في مثل هذا الموقف”، هكذا تحدث رونالدينيو إلى يومية “ABC” الباراجوانية.

وأضاف اللاعب: “وجدنا أنفسنا محاصرين بشكل فجائي عندما علمنا أن أوراق سفرنا منتهية الصالحية”.

وأردف: “أول شيء سأفعله حينما أغادر باراجوي؟ سأذهب إلى قدم أمي وأقبلها، سأحاول إصلاح هذا الوضع”.