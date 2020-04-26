مراكز الاحياء مظلة لمساعدة الأسر المتعففة في الحجر المنزلي

جده – رانيا الوجية

تعمل مراكز الاحياء في جدة هذه الايام بوتيرة ممنهجة لدعم الأسر في احياء العزل الكامل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث يتم توفير السلال الغذائية و” مقاضي ” رمضان لتلك الأسر وتم اطالق منصة أرزاق من اجل تفعيل العمل وضخ المساعدات لأهالي تلك الاحياء كافة

وأوضح الدكتور عبدالله الغامدي الأمين العام لمراكز الأحياء أن الآلية التي تتبعها مراكز الاحياء لدعم الأسر المتعففة في ظروف منع التجول والحجر المنزل قائلا: لدينا 21 حيا تتوزع مراكز الاحياء فيها تشمل جميع أحياء جدة، ولا تهدف مساعدة مراكز الاحياء المحتاجين فقط بل أيضا الأسر المتعففة ومن توقفوا عن العمل بسبب ظروف أزمة الوباء والحجر المنزلي ولم يكونوا مسجلين سابقا في الجمعيات، وتتنوع المساعدات حسب احتياج الأسر منها سلات غذائية وأدوية طبية وأخرى عبارة عن مبالغ رمزية كمساعدات لتلك الأسر، ونجد ان من 89% إلى 90 % من المساعدات عبارة عن سلات غذائية، وكل مركز لديه قائمة أسماء تتكون من ألف إلى خمس آلاف إسم على حسب كل مركز، ليتواصل يوميا مع الأسر ويسجل بياناتهم ونوع الدعم الذي يحتاجون إليه.

وعلى صعيد آخر لم يخف الأمين العام لمراكز الأحياء ” الغامدي” أنه بالفعل هناك أسر لم يصلها الدعم والمساعدات منذ بداية منع التجول والحجر المنزلي إلى الان وأوضح السبب قائلا: قاعدة البيانات التي تم التسجيل بها، عبارة عن 50 ألف أسرة مسجلة ومنها إما أسماء مكررة أو بيانتها غير مكتملة، أو أسماء بدون أرقام للتواصل، مما يفقد القدرة على التواصل مع الأسر التي لم يصلها شيء، والصافي من ال 50 الف أسرة هو 29 ألف أسرة فقط ولذلك قمنا باطلاق منصة أرزاق وجمعنا بها أكثر من 20 جمعية لتقوم بتسجيل بيانات الأسر المنسوبه لتلك الجمعيات ومن ثم يدخل المتبرع مباشرة ويختار الأسرة ويختار مكانها سواء في جدة أو الطائف أو مكة ويضع باختياره نوع التبرع سلة غذائية كبيرة أو صغيرة ، ويعتبر ذلك إحدى الطرق التي تساعد على التواصل بين الناس والمتبرعين ، أيضا هناك ما يقارب أكثر من 700 متطوع موزعين على مراكز الأحياء يقومون بإيصال السلات الغذائية والتبرعات لمنازل الأسر المحتاجة والمتعففة .



مبادرات مجتمعية

ومن جانبه يؤكد مستشار مراكز الأحياء محمد بيومي موضحا ” للبلاد” أنه انطلاقا من استراتيجية جمعية مراكز الاحياء بجدة قام فرع الجمعية بعدد من المبادرات المجتمعية من خلال مراكزه المنتشرة وعددها 30 مركزا ، حيث تهدف تلك المبادرات الى المساهمة في تلبية احتياجهتم العينية والنفسية خلال الفترة الحالية لتطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا ومنها: توزيع اكثر من ٤٠٠٠ سلة ووجبة غذائية بدعم من شركة الاطعمة الطازجة المحدودة.

تدشين منصة ارزاق بالتعاون مع ١٠ جمعيات متخصصة باستهداف ثلاثين الف سلة غذائية لإيصال السلال من خلال المنصة دون الحاجة للتجمع في مقرات الجمعيات واطلاق مبادرة جيران والتي تستهدف الى حصر احتياجات الأهالي في مختلف احياء جدة من خلال الاسرة نفسها ومساعدتها بعد التأكد من احتياجها من قبل جمعيات متخصصة بالتنسيق مع محافظة جدة والتنسيق مع جميع المراكز بجاهزية قاعدة بيانات لاكثر من ١٦٠٠ متطوع ومتطوعة ليكونوا جاهزين عند الطلب من اي قطاع حكومي وفق الضوابط والاحترازات الصحية.

ونشر مجموعة من البوسترات والافلام والمقاطع التوعوية والتطمينية للسكان من خلال حسابات التواصل الاجتماعية للجمعية ومراكزها تجاوزت ٥٠٠ مادة إعلامية تم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. وتهيئة مراكز الاحياء النموذجية تحت تصرف وزارة الصحة في اي مهام يقررونها.