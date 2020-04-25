منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التمديد في وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020، وذلك بناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين هذه المبادرة الإنسانية الجديدة من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، معبراً عن الأمل في أن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ــ 19).