شاهد.. ضبط 39 ألف عبوة منظفات مغشوشة بالرياض

الرياض : متابعات
داهمت الفرق الرقابية بوزراة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء فيلا سكنية تستغل بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل .
وضبطت الفرق 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها
وأكدت الوزارة أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم.
الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض و@Saudi_FDA
تداهم فلة سكنية تستغل بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل وتضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها..
وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم. pic.twitter.com/gHbFiH7sLQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 25, 2020