آخر الأخبار

“الداخلية” تعلن مبادرة عودة للمقيمين عبر منصة أبشر

بدء «المسح الميداني» داخل الأحياء لاكتشاف حالات «كورونا»

المفتي: صلاتا التراويح والعيد في البيوت إذا استمرت كورونا

الجدعان: المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة

وفاة رجل مرور تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف بجدة
لرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد.. ضبط 39 ألف عبوة منظفات مغشوشة بالرياض
الأخيره

شاهد.. ضبط 39 ألف عبوة منظفات مغشوشة بالرياض

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1441 هـ      25 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : متابعات

داهمت الفرق الرقابية بوزراة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء فيلا سكنية تستغل بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل .

وضبطت الفرق 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها

وأكدت الوزارة أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *