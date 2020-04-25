شاهد.. ضبط 39 ألف عبوة منظفات مغشوشة بالرياض

الرياض : متابعات

داهمت الفرق الرقابية بوزراة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء فيلا سكنية تستغل بتقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل .

وضبطت الفرق 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها

وأكدت الوزارة أنه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءت النظامية بحقهم.