رسميًا: تشيلسي لن يخفض رواتب لاعبيه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي عدم اقتطاع نسب من رواتب لاعبيه لمواجهة الأزمة المالية الحادثة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

Chelsea say first-team players will not be taking wage cuts following discussions amid the coronavirus crisis but have been asked to support charities instead. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 25, 2020

واجتمعت مديرة تشيلسي، ماريا جرانوفسكايا، بقائد الفريق سيزار أزبيلاكويتا وأبلغته بقرار الإدارة عدم إشراك اللاعبين في المساهمات المادية.

وطالبت جرانوفسكايا اللاعبين دعم المؤسسات الخيرية بدلًا من اقتطاع نسب من رواتبهم.

في وقت سابق هذا الشهر، توصلت الإدارة مع اللاعبين إلى اقتطاع 10% من الرواتب ولاقى الاتفاق قبول الأغلبية.

بيد أن اختلاف الرواتب والعقود المرتبطة بالنادي آل دون الإجماع على الأمر، ليصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم يطالب فيه اللاعبين بدعم المؤسسات الخيرية.

وتضمن البيان استبعاد تشيلسي لسياسة الحكومة البريطانية المرتبطة “بالاحتفاظ بالعمل”.

وهي سياسة استحدثتها السلطات لمواجهة تداعيات كورونا والممتد إلى 30 يونيو، ومرتبطة بالموظفين داخل الأندية.

وأشعر تشيلسي عبر البيان موظفيه بأنهم سيتقاضون أجورهم كاملة بنسبة 100%.

بينما سيتكفل بدفع تعويضات لمشجعي الفريق الذين حجزوا تذاكر مباراة بايرن ميونيخ في ألمانيا بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.