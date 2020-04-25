الرياضة

فشلت إدارة النادي في إيجاد اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف..

رسميًا: تشيلسي لن يخفض رواتب لاعبيه

محمد ابو الوفاaccess_time3 / رمضان / 1441 هـ      25 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي عدم اقتطاع نسب من رواتب لاعبيه لمواجهة الأزمة المالية الحادثة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

واجتمعت مديرة تشيلسي، ماريا جرانوفسكايا، بقائد الفريق سيزار أزبيلاكويتا وأبلغته بقرار الإدارة عدم إشراك اللاعبين في المساهمات المادية.

وطالبت جرانوفسكايا اللاعبين دعم المؤسسات الخيرية بدلًا من اقتطاع نسب من رواتبهم.

في وقت سابق هذا الشهر، توصلت الإدارة مع اللاعبين إلى اقتطاع 10% من الرواتب ولاقى الاتفاق قبول الأغلبية.

بيد أن اختلاف الرواتب والعقود المرتبطة بالنادي آل دون الإجماع على الأمر، ليصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم يطالب فيه اللاعبين بدعم المؤسسات الخيرية.

وتضمن البيان استبعاد تشيلسي لسياسة الحكومة البريطانية المرتبطة “بالاحتفاظ بالعمل”.

وهي سياسة استحدثتها السلطات لمواجهة تداعيات كورونا والممتد إلى 30 يونيو، ومرتبطة بالموظفين داخل الأندية.

وأشعر تشيلسي عبر البيان موظفيه بأنهم سيتقاضون أجورهم كاملة بنسبة 100%.

بينما سيتكفل بدفع تعويضات لمشجعي الفريق الذين حجزوا تذاكر مباراة بايرن ميونيخ في ألمانيا بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد ابو الوفا

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