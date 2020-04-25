تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 1197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 16299 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 136 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 166 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 حالة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 24٪ من حالات اليوم لسعوديين، و 76٪ لغير سعوديين

وقال الدكتور محمد العبدالعالي إن أكثر من ٦٠٠ ألف تقييم ذاتي تم عبر تطبيق “#موعد” حتى الآن، و ١٥ ألف وأكثر من بينهم كانت لديهم احتمالية إصابة، واكتشفنا حاجة بعضهم لفحص مخبري وتبينت إصابتهم بالفيروس.